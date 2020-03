Corona-Krise lässt Reiseträume platzen

Vom Wohnzimmer in die Küche und zurück - so schauen derzeit die Tagesausflüge der Tiroler aus. Die Welt endet am Balkon oder im Garten. Die erste Frühlingsreise nach Italien ist längst abgesagt. Und auch für den Osterurlaub schaut es seit der gestrigen Quarantäne-Verlängerung bis 13. April düster aus.