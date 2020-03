Gasteiner Apotheker ist froh über Abriegelung

„Mittlerweile geht es mir zum ersten Mal wieder so gut, dass ich sprechen kann“, sagt Apotheker Andreas Hörtnagl (49) aus Bad Hofgastein am Freitag nach der Abriegelung des Großarl- und des Gasteinertals. Der Pongauer steht derzeit wegen eines positiven Testergebnisses unter Quarantäne. Ein Ersatzteam führt den Betrieb in seinem Laden weiter. „Nächste Woche kommt ein Apotheker aus Mittersill und hilft aus“, meint Wolfgang Wörter von der Salzburger Apothekerkammer. Hörtnagl spricht dennoch von einem enormen wirtschaftlichen Schaden für sein Unternehmen. „Ich habe die doppelten Ausgaben, aber nur wenig Umsatz“, erklärt er.