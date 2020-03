Vier-Stufen-Plan für infizierte Salzburger

Für Patienten, die nicht zu Hause bleiben können, wurden rund 440 Betten geschaffen, die vom Roten Kreuz betreut werden. Sie befinden sich großteils in Internaten und Schulen. In einem dritten Schritt stehen Großlazarette für behandlungsbedürftige Patienten im Messezentrum Salzburg, in der Landesklinik St. Veit und in Mittersill zur Verfügung. Als vierte Stufe werden Intensivpatienten in der Covid-Klinik in den Salzburger Landeskliniken sowie in Schwarzach behandelt, erläuterte Haslauer das Spitalskonzept. „Bei den Betten sind wir gut aufgestellt.“ Wichtig sei eine Organisationsstruktur, die einen effizienten Personaleinsatz ermögliche, um die Patienten zu betreuen. In Salzburg sollen verstärkt auch Ärzte aus Privatkliniken und Ordinationen für den Einsatz gewonnen werden.