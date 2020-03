Venetien testet nun alle Kontakte von Infizierten

Nur aus beruflichen oder dringenden Gründen dürfen die Bürger in Coronavirus-Zeiten auf die Straße, etwa um Besorgungen im Supermarkt oder in der Apotheke zu tätigen. Um Menschenversammlungen im Freien zu verhindern, haben die meisten Städte nun Parks und Grünflächen gesperrt. In einigen Regionen ist inzwischen auch das Joggen und das Radfahren untersagt, nachdem in den vergangenen milden Frühlingstagen Tausende sonnenhungrige Italiener trotz Ausgangssperre ins Freie gestürmt waren.