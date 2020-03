Heer hilft mit mehr als 900 Leuten in Supermärkten

Am Freitagabend sei die erste Anforderung für ein großes Lebensmittellager eingelangt, Samstagfrüh standen die ersten Helfer an den Regalen, sagte Oberst Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums, am Donnerstag. Da musste es mit den Nachlieferungen und dem Nachschlichten schnell gehen, wegen der damals unkontrollierten Hamsterkäufe in den Lebensmittelhandelsfilialen. „Da war Gefahr im Verzug.“