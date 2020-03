Ab Mitternacht auch Grenzkontrollen zu Deutschland

Rund 50 Kilometer langer Grenzstau in Nickelsdorf

Besonders angespannt war die Situation am Mittwoch an der Grenze zu Ungarn, wo zahlreiche Menschen aus Rumänien, Bulgarien, Serbien und der Ukraine auf die Einreise warteten. Am Grenzübergang Nickelsdorf bildete sich zeitweise ein Stau von über 50 Kilometern Länge. Gegen Mittag öffnete Ungarn die Grenze, damit die Bulgaren, Rumänen und Serben das Land durchqueren und in ihre Heimatländer reisen können. Deutschland kontrolliert seine Grenze zu Österreich schon seit Dienstag. Einreisen dürfen nur noch Personen mit „triftigem Reisegrund“, wie z.B. Berufspendler.