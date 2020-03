79-Jährige von Passanten aus dem Inn gerettet

Eine 79-jährige Einheimische hat am Mittwoch in Innsbruck aus dem Inn geborgen werden müssen. Drei Passanten konnten die Frau laut Polizei aus dem Fluss ziehen. Mithilfe der Wasserrettung und der Feuerwehr konnte die Pensionistin letztendlich geborgen werden. Die 79-Jährige wies zwar keine äußerlichen Verletzungen auf, wurde jedoch sicherheitshalber zur Untersuchung in die Klinik eingeliefert.