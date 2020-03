Testergebnis von Verdachtsfall ging verloren

Der 21-Jährige studiert in Innsbruck. Am 5. März besuchte er eine Vorlesung, an der - wie sich später herausstellte - ein infizierter Student teilnahm. Mittlerweile sind zwei Corona-Infektionen an der betroffenen Studienrichtung bekannt. Von der mit einer Infektion behafteten Lehrveranstaltung erfuhren der 21-Jährige und seine Kollegen am 12. März - zu diesem Zeitpunkt war der junge Mann bereits mit öffentlichen Verkehrsmitteln in seinen Heimatort gefahren, wo bei ihm dann plötzlich Fieber und trockener Husten auftraten. Auf die Verständigung von den Infektionen in seinem Studienlehrgang hin, versuchte er angesichts seiner Symptome umgehend in Kontakt mit der Notfallnummer 1450 zukommen, scheiterte damit aber trotz stundenlanger Bemühungen, wie er der APA schilderte. Versprochene Rückrufe hätten nicht stattgefunden, weshalb er sich schließlich an die zuständige Bezirkshauptmannschaft und das nächstgelegene Krankenhaus wandte.