Klagenfurter Supertalent heute bei „Voice Kids“

„Ein Wahnsinn! Wie kann ein Mädchen diesen Alters so eine gewaltige Stimme haben und so perfekt performen?“, fragten sich im Vorjahr beim Hafenfest in der Wörthersee-Ostbucht viele. Sie konnte! Und sie beweist auch heute, wie sehr sie es kann! Im TV-Format „The Voice Kids“ auf SAT1 ist die Klagenfurterin - sie ist übrigens die Tochter von Eishockey-Profi Kirk Furey - tritt Brinn heute ab 20.15 Uhr auf. Wir halten ihr die Daumen! Toi Toi Toi!