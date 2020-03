Textilien aus Nährlösung und nähende Roboter

Das Studium „Fashion & Technology“ an der Linzer Kunstuniversität hat Visionen gefunden. „Wir erforschen derzeit, wie man neue Stoffe züchten kann“, sagt Leiterin Christiane Luible-Bär. Stoffgewebe soll in Nährlösungen heranwachsen. Der Vorteil dieser Bio-Stoffe: „Wir wollen Eigenschaften natürlich züchten, die sonst nur mit einer Chemiekeule in der Textilverarbeitung erreicht werden.“