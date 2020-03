Mehrere Crashs auf Tirols Straßen am Unglückstag

Pkw vom Heer ist Schrott

In der so genannten Handlkurve in Pians musste ein einheimischer Lenker gegen 22.30 Uhr einem offenbar stehen gebliebenen Fahrzeug ausweichen und krachte frontal in einen Pkw des Bundesheeres. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus nach Zams gebracht werden. Am Heeresfahrzeug entstand Totalschaden.