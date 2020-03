Zwölfjähriger bedrohte Jugendliche mit Umbringen

Der junge Afghane hatte offenbar schon seit einiger Zeit in Liezen sein Unwesen getrieben. Am Samstag, dem 7. März, war bei der Polizeiinspektion gemeldet worden, dass der Zwölfjährige gegen 13 Uhr an Unmündige Tabletten verkaufe. Die Polizei schnappte ihn im Einkaufszentrum und befragte ihn. Dann ließ sie ihn wieder gehen.