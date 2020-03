Iran will gesamte Bevölkerung auf Covid-19 testen

Iran ruft Währungsfonds um Hilfe an

Der Iran hatte am Donnerstag den Internationalen Währungsfonds um finanzielle Hilfen gebeten, um die Pandemie im Land einzudämmen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Mittwoch erklärt, der Iran tue sein Möglichstes, um die Pandemie einzudämmen, dem Land fehle es aber an Mitteln.