In diesen Fällen sagen wir Danke!

Entgegenkommen von Reiseunternehmen

Eine Flusskreuzfahrt in Russland hatte Herbert S. aus Wien vergangenes Jahr für sich und seine Frau gebucht. Diese sollte heuer im Jänner stattfinden. Bedauerlicherweise ging es Herrn S.s Frau in weiterer Folge gesundheitlich sehr schlecht. Weshalb er die Kreuzfahrt stornieren musste. „Meine Bitte um Ermäßigung der Stornokosten wurde jedoch vom Reisebüro abgelehnt“, ersuchte der Leser letztlich die Ombudsfrau um Hilfe. Wir haben uns an Hofer Reisen gewandt und eine gute Nachricht erhalten. Aufgrund der Erkrankung von Frau S. werden dem Wiener Ehepaar nun die angefallenen Stornokosten in Form von Reisegutscheinen ersetzt.