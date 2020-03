Roland Trettl: „Wir sind ja alles Wahnsinnige“

Roland Trettl hat es geschafft: Er gilt als Meisterkoch, wurde von Michelin ausgezeichnet und auch das TV-Publikum scheint ihm wohlgesonnen: ob als Juror in der Sat.1-Show „The Taste“, als Gegner von Tim Mälzer in „Kitchen Impossible“ oder als Kuppler in „First Dates“. Und jetzt wirbt der charmante Südtiroler für den Katzenfutter-Hersteller Sheba. Mit Adabei-TV plauderte er darüber, ob er auch zu Hause die Hosen am Herd anhat, über seine Zukunftspläne und darüber, was ihn mit so manchem Starkoch eint.