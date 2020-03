Drei Kinder im Innviertel an Masern erkrankt

18 Tage zuhause bleiben

„Deren Eltern sind telefonisch verständigt worden, dass sie ihre Sprösslinge umgehend abholen sollen“, so der Bürgermeister. Die von der Vorsorgemaßnahme betroffenen Kinder müssen nun 18 Tage zuhause bleiben. In den Klassen schaut es mittlerweile ziemlich leer aus. „Es gibt sogar welche, in denen nur noch vier Schüler sitzen.“ Daher werde überlegt, die Schule ab Montag eventuell ganz zu schließen. Mitte Februar waren übrigens ein Kind in Aspach und eine Frau in Mettmach erkrankt.