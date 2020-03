Universalmuseum Joanneum wird auch geschlossen

Die Museen des Universalmuseums Joanneum in der Steiermark haben am Mittwoch um 11 Uhr den Ticketverkauf eingestellt, sagte Kulturlandesrat Christopher Drexler (ÖVP) bei einer Pressekonferenz nach einer Sondersitzung der Landesregierung. Ob Kunsthaus und Schloss Eggenberg in Graz, Schloss Stainz oder Schloss Trautenfels - alle Häuser des UMJ sollen vorerst geschlossen bleiben.