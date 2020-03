Russlands Putin baut weiter an seinem Machterhalt

Putin in Russland seit 20 Jahren an der Macht

Der 67-Jährige könnte mit dem neuen Grundgesetz bis 2036 durchregieren. Noch am Mittwoch sollte auch der das Oberhaus des Parlaments, der Föderationsrat, über die neue Verfassung entscheiden. Putin ist im größten Land der Welt bereits seit 20 Jahren an der Macht, insgesamt vier Amtszeiten als Präsident, unterbrochen von vier Jahren als Ministerpräsident.