Der Ärztemangel nimmt in Oberösterreich weiter zu

Das Jahr 2019 endete in Sachen Kassenvertragsärzte mit einer weiter auseinanderklaffenden Schere: Bei 256 Ausschreibungen gab es 158 Bewerbungen. Das heißt nicht, dass etwa 100 niedergelassene Ärzte in Oberösterreich fehlen. Aber der „Pool“ an Stellen, die schon gar nicht mehr offensiv ausgeschrieben werden ist offenbar nicht mehr wegzubringen: 15 Allgemeinmediziner, vier Kinderärzte und ein Hautarzt wären da als Interessenten gefragt.