Elf-Mann-Abwehr: Messi glaubt nicht, was er sieht

Drei Mann direkt in der Mauer, einer etwas daneben, vier Leute um den Fünfmeter-Raum, zwei plus der Goalie auf der Torlinie: Real Sociedad ließ sich etwas Spezielles einfallen, um einen der gefürchteten Messi-Freistöße zu entschärfen. Alle elf Mann in den eigenen 16er, lautete die Devise - sehr zur Überraschung des Hauptdarstellers, in dessen Gesicht sich schlagartig sterile Ungläubigkeit breitmachte.