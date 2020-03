Zahl der Kurzarbeiter steigt auf über 10.000

Das Coronavirus belastet nun auch den Arbeitsmarkt: Aktuell ist bei weiteren 30 Unternehmen Kurzarbeit in Vorbereitung, etwa ab April bei der AUA. Waren per Ende Februar erst 1746 Beschäftigte in 21 Betrieben, vor allem aus der Industrie, von Kurzarbeit betroffen, werden es bald es über 10.000 in mehr als 50 Firmen sein.