„Das war das schlimmste Unglück seit Langem“

Weiterhin steckt den Einsatzkräften das Lawinenunglück - fünf Tschechen starben dabei, wir berichteten - in den Knochen. Es war das Schlimmste seit 1954; damals kamen am Dachstein zehn Schüler und drei Lehrer ums Leben. Allein am Sonntag gingen in der Steiermark zwölf Schneebretter ab.