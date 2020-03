Corona: Erste bestätigte Todesfälle in Deutschland

In Deutschland gibt es die ersten beiden bestätigten Todesfälle aufgrund des neuartigen Coronavirus im eigenen Land - nachdem am Vortag der Tod eines Deutschen (59) in Ägypten vermeldet worden war. Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium teilte am Montag mit, dass es sich bei den neuen Fällen um zwei Personen aus Heinsberg und Essen handle. In Essen sei eine 89-jährige Frau an Covid-19 gestorben, zum zweiten Opfer lagen zunächst keine weiteren Informationen vor.