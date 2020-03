Zwei neue Coronavirus-Fälle in Oberösterreich

Auch die zwei neuen Patienten befinden sich wie die anderen in häuslicher Betreuung. In beiden Fällen wurde die Suche nach Kontaktpersonen aufgenommen. Insgesamt waren in Oberösterreich bis Sonntagabend neun Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt.

Ein 80-jähriger Mühlviertler, der mit einem Reisebus in Südtirol auf Skiurlaub war, war Donnerstagabend als erster in Oberösterreich positiv getestet worden. Im Bus befanden sich rund 50 Passagiere.