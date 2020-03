Der Frühling kommt: Es gibt bis zu 17 Grad

In besonderen Lagen sogar 20 Grad

Bis uns die beginnende Woche aber mit Temperaturen bis zu 17 Grad, in besonderen Lagen sogar 20 Grad, verwöhnt, müssen wir uns noch gedulden. Für Montag und Dienstag ist noch nasses und eher trübes Wetter vorausgesagt. Die mildesten Tage der Woche sollen der Mittwoch und Donnerstag werden. Ab Freitag macht der Frühling kurz Pause. Die Durchschnittstemperaturen pendeln sich auf knapp über zehn Grad ein. Man kann es aber mit dem Frühlingsenthusiasmus auch übertreiben – wie etwa ein tschechischer Urlaubsgast, der am Sonntag nach einem Skiausflug im Salzkammergut ein Bad im eiskalten Traunsee nahm.