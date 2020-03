Zwangsheirat „darf es in Österreich nicht geben“

Verschleppt, verheiratet, verschwunden - der Verein Orient Express hilft Frauen in Österreich im Kampf gegen Gewalt in der Familie. Auch in Europa, mitten unter uns, werden Opfer mit Migrationshintergund im Alter zwischen 16 und 24 Jahren gegen ihren Willen in eine Ehe gezwungen. Allein im Vorjahr hatten es die Experten mit 139 Zwangsheirats-Fällen zu tun!