Warum Österreichs Wirtschaft die deutsche überholt

Zu wenig Bahn-Investitionen

Vielfach wird darüber geklagt, dass trotz der üppigen Staatseinnahmen die Infrastruktur in Deutschland nachhinke, ein spezielles Kapitel dabei ist die Bahn (die ÖBB hingegen genießt international Anerkennung). Tobias Thomas: „Deutschland hat die höchsten Strompreise in ganz Europa und dennoch hat das nur eine bescheidene Wirkung auf die CO2-Bilanz.“ Dazu komme, so Thomas, „wenig Vertrauen in die Marktwirtschaft. So versucht man zum Beispiel im Wohnbau mit einer Enteignungsdebatte und einem Mietpreisdeckel willkürlich einzugreifen.“