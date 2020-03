„Weltrekord bleibt mein großes Ziel“

Dieses Resultat wiederholte der 31-Jährige am Donnerstag zum Auftakt des Speed-Triples in Idre Fjäll in Schweden. Auf dem steilsten Hang im Weltcup musste er sich mit 167,22 km/h wieder nur knapp (0,33 km/h) Simone Origone (It) geschlagen geben, der heuer ungeschlagen ist. „Aber ich bin froh, dass ich überhaupt starten kann. Ich habe mir im Februar das Okay vom operierenden Arzt Dr. Fink geholt. Einen Riesentorlauf könnte ich aber noch nicht fahren“, schmunzelte Kramer und fügte hinzu: „Schmeißen sollte es mich natürlich nicht.“