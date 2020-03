Flüchtlingskrise: 50.000 € Soforthilfe von Caritas

„Bestürzt über die derzeitige Situation“

Preindl zeigte sich demnach „bestürzt“ über die derzeitige Situation an der Grenze: „Ich war bereits 2015 in Idomeni an der mazedonischen Grenze und ich bin bestürzt, dass bislang keine gemeinsame europäische Linie für Schutz suchende Menschen gefunden werden konnte. Wir helfen als Caritas seit Jahren vor Ort - auf den griechischen Inseln selbst, aber auch in der Balkanregion und in und um Syrien. Was sich an der türkisch-griechischen Grenze abspielt, ist eine Tragödie und macht einmal mehr deutlich: Hier wird es auf lange Sicht eine gemeinsame europäische Lösung wie beispielsweise humanitäre Aufnahmeprogramme brauchen - so wie es sie auch in Österreich in der Vergangenheit bereits gegeben hat.“