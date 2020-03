Der „Bachelor“ hat im Finale keine Rose vergeben

Das gab's noch nie! In der beliebtesten aller Kuppelshows im TV verteilte der diesjährige „Bachelor“ Sebastian Preuss im Finale einfach gar keine Rose. Die Begründung: „Ich habe mich nicht verliebt.“ Zum erstem Mal in zehn Staffeln gab es also kein Happy End - nicht nur für die Kandidatinnen, sondern auch für die Zuschauer daheim.