Red Bull tönt: Verstappen schneller als Hamilton

Keine PS-Überraschungen

Was den „Bullen“ noch in die Hände spielen sollte ist, dass der Internationale Motorsportverband FIA Ferrari nach den zwischenzeitlichen PS-Überraschungen im Vorjahr etwas an die Fuel-Flow-Kandare genommen hat. „Da waren Überholmanöver, da ist einem alles vergangen“, erinnerte sich Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko an den zunächst unerklärlichen PS-Schub bei den Italienern. Im Vorjahr habe man aber zu langsam darauf reagiert. Mittlerweile hat die FIA nach Protesten einiger Teams dem Ganzen zwar einen Riegel vorgeschoben, gegessen ist die Affäre aber nicht.