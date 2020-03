Das Gedankengut der Demokratie im Diskurs

Demokratie in den Alltag bringen

Die Reflexion der eigenen Weltanschauungen in den Schulen, ein Jugendredewettbewerb, B(r)otschaften auf Stoffsackerln der Bäcker, Bierdeckel in Gastlokalen oder der Film „Rettet das Dorf“ im FMZ-Kino sollen einen offenen Diskurs zum menschlichen Miteinander entfachen. „Wir wollen das Thema Demokratie im Alltag sichtbar machen“, ergänzt Mitorganisatorin Heumader-Schweigl. Die Aktionswoche läuft zeitgleich in Telfs, Hall, Wörgl und erstmals in Reutte und Salzburg, wo der Verein „Querbeet“ das Thema in die Pinzgauer und Pongauer Bevölkerung trägt. Jede Gemeinde gestaltet die Diskurstage autonom, angeregt durch ihre individuellen, lokalen Themen.