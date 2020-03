Hunderte OP-Masken spurlos verschwunden

„Wenn das so weitergeht, muss in unserem Haus schon bald ohne Masken operiert werden“, schüttelt eine junge Angestellte des Landeskrankenhauses Bad Aussee den Kopf. In letzter Zeit werden die Vorräte an OP-Masken nämlich sukzessive weniger, auch in anderen steirischen Spitälern bekamen Masken und Desinfektionsmittel zuletzt auf wundersame Weise über Nacht Füße.