In zwei Ligen um die Goldene Ananas

Wie bereits berichtet, verzichtet der FC Pinzgau auf einen möglichen Aufstieg in die 2. Liga in dieser Saison. Die Saalfeldener mit ihrem Kooperationspartner aus den USA wären nach der SAK-Absage der letzte Kandidat im Westverband mit Salzburg, Tirol und Vorarlberg gewesen. Bis morgen, Dienstag, hätten bei der Bundesliga die Lizenzunterlagen eingereicht werden müssen. Das bleibt aus. Womit der Westligagipfel zum Frühjahrsstart zwischen dem SAK und dem FC Pinzgau am 14. März zum Schaulaufen wird – es geht’s um die Goldene Ananas. Und das nicht nur in der neu geschaffenen Westliga mit den je zwei besten Teams aus Vorarlberg, Tirol und Salzburg.