Steirischer Tourismus trotzt Corona-Aufregung

Fremdenführer zeigen den Weg durch die Stadt

Für Besucher, die am Wochenende in Graz sind, gibt es am Sonntag einiges zu bestaunen. Die österreichischen Fremdenführer laden auf kostenlose Rundgänge zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten ein. Freiwillige Spenden kommen dem SOS-Kinderdorf zugute. Für Kinder unter zehn Jahren wird eine eigene Schloßbergführung angeboten.