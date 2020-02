„Erkennen jetzt, dass wir von China abhängig sind“

Viel Panikmache in den sozialen Medien

Was man noch braucht? Mut und Zuversicht, meint Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums. „Man muss das alles realistisch sehen“, so Bauer. Besonders gefährlich sind seiner Meinung nach Falschmeldungen in den sozialen Medien. Hier bekäme man sehr schnell sehr viel Information, allerdings sei vieles derartige Panikmache, dass man „während des Lesens schon fast krank“ werde. Gerade in Extremsituationen sollte man sich auf offizielle Stellen wie Stadtverwaltungen, Ministerien oder Gemeinden als Informationsquelle konzentrieren, betont Bauer.