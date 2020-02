Streik der Pflegekräfte für eine 35-Stunden-Woche

Mehr als 20 Betriebe bei Streiks dabei

In mehr als 20 Tiroler Betrieben wird diese Woche laut Gewerkschaft stundenweise gestreikt. So soll der Druck vor den Verhandlungen am Montag erhöht werden. Seit Jahren wird die 35-Stunde-Woche gefordert. Die zunehmende Überlastung vieler Pflegekräfte ist dabei zentrales Argument. „Die Solidarität, die uns entgegengebracht wird, ist unglaublich. Die Österreicher wissen offenbar, wie belastend diese Arbeit im Pflegebereich ist und unterstützen uns“, verweist Tirols ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth auf eine Online-Petition, die bisher 23.000 Unterstützer hat.