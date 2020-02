Viermal gedopt? Rios patzt US-Legende Agassi an

Die Suchabfrage „Agassi und Rios“ in den internationalen Foto-Agenturen wirft als jüngstes Fabrikat ein Bild aus dem Jahr 2007 aus: Die beiden Filzkugel-Granden Andre Agassi und Marcelo Rios klatschen nach einer Exhibition-Partie am Netz ab, beide sichtlich gut gelaunt. Der Schmäh läuft. Inzwischen ist Rios‘ Ziegenbärtchen ergraut, sein Zopf nicht mehr ganz so voluminös - und sein Grant gegenüber Agassi offenbar deutlich angeschwollen. Diesen Eindruck vermittelt er zumindest im Interview mit der chilenischen Zeitung. „Sie haben Andre Agassi viermal erwischt. Die ATP hat es vertuscht, weil er Agassi war und das Tennis dann in der Scheiße gewesen wäre“, zitiert der Schweizer „Blick“ Rios in besagtem Interview.