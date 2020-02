Spar baut um über 100 Millionen Euro in Wels aus

40 Millionen Euro investiert Spar pro Jahr in die Modernisierung der Standorte im ganzen Bundesland. Und auch heuer packt das von Jakob Leitner in Oberösterreich geführte Handelsunternehmen ordentlich an: Der Eurospar in Ottnang am Hausruck wird noch in der ersten Jahreshälfte eröffnet. In Linz-Oed biegt das Großprojekt der WAG, zu dem ein Eurospar gehört, auf die Zielgerade. In Schwanenstadt und Freistadt werden alte Märkte geschliffen und dann neu errichtet. In der Derfflingerstraße in Linz wird vom derzeitigen Eurospar bis auf die Grundmauern und das Dach kaum etwas bleiben, wenn der Relaunch heuer in die Tat umgesetzt wird. In Neuhofen an der Krems erfährt der derzeitige Spar-Markt ein „Upgrade“.