Vor dem Traumtor zerschießt er das Stadion-Buffet

Der Kroate Alen Halilovic (23) galt als Mega-Talent. Trotzdem konnte er sich weder beim AC Milan noch beim FC Barcelona durchsetzen. So wurde er in die Niederlande ausgeliehen, genauer gesagt zum SC Heerenveen. Bei dem Traditionsverein spielten zuvor Spieler wie Vennegoor of Hesselink und Thomas Prager. Und jetzt eben Alen Halilovic. Dem innerhalb von sechs Minuten etwas Spektakuläres gelang.