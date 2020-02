1:0 in Leicester! Manchester City festigt Platz 2

Manchester City hat in der englischen Fußball-Premier-League Rang zwei gefestigt. Der Titelverteidiger feierte am Samstag auswärts gegen den Tabellendritten Leicester City einen 1:0-Sieg und liegt damit sieben Punkte vor den „Foxes“, bei denen Christian Fuchs bis zur 92. Minute spielte. Das entscheidende Tor erzielte Gabriel Jesus in der 80. Minute.