2:0! Hasenhüttls Southampton siegt wieder

Nach zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge ist Southampton wieder die Trendwende gelungen. Der Club des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl feierte am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League gegen Aston Villa einen 2:0-Heimsieg und ist damit Tabellenzwölfter. Kevin Danso stand bei den Gastgebern nicht im Kader.