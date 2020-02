Richard Lugner schmuste seine „Bella Ornella“ ab

„Sie ist einfach super, wunderbar - und sie macht alles, was man ihr sagt“, schwärmte der Baumeister. Tatsächlich schien die italienische Schauspielerin so etwas wie Gefallen an ihrem Auftritt gefunden zu haben. In der Loge schickte sie ihren Kindern via Handy Videos von der Eröffnung, bis sich der Akku verabschiedete. Selbst den obligaten Rummel in den engen Gängen der Oper nahm sie gelassen hin. „Es ist wie in einem Märchen“, schwärmte die Schauspielerin sogar.