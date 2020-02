Guter Tag für die Liebe und den Bund fürs Leben

Ein guter Tag für die Liebe!

Die beiden Linzer waren nicht die einzigen, die gestern den Bund fürs Leben schlossen: Insgesamt 16 Paare ließen sich in Linz trauen, in Steyr sechs, ähnlich in Gmunden. Silke Ellerböck, Leiterin des Standesamts am Magistrat Linz meint: „Tage mit Schnapszahlen sind beliebt, weil man sie sich gut merkt und die Zwei steht ja symbolisch für ein Paar.“ Sie war gestern mit sechs Standesbeamten im Einsatz, morgen kommen 10 Heiratswillige: „Eine Trauung dauert 20 Minuten, es ist keine Amtshandlung, sondern schön gestaltet, nach Wunsch der Brautpaare.“