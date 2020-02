Gegner mit Traumschlag - aber am Ende jubelt Thiem

Dominic Thiem hat gegen Felipe Meligeni Rodrigues Alves sein erstes Match auf der ATP-Tour seit dem Finale der Australian Open bestritten. In Runde eins in Rio musste die Nummer vier der Welt aber härter arbeiten als vermutet. Sein brasilianischer Gegner glänzte unter anderem im zweiten Satz mit einem Traumschlag (bei Sekunde 48). Am Ende jubelte aber Thiem, der im zweiten Satz mit Knieproblemen zu kämpfen hatte. Die Highlights seiner Auftaktpartie gibt’s oben im Video!