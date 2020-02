Zwei Shisha-Bars als Ziel: Acht Tote in Hessen!

Eiskalte Angriffe am späten Mittwochabend im deutschen Bundesland Hessen: Ein oder mehrere Täter erschossen in zwei Shisha-Bars mindestens acht Menschen. Laut Informationen der „Bild“-Zeitung, die sich auf die Staatsanwaltschaft beruft, gibt es darüber hinaus fünf Schwerverletzte, von denen einige in Lebensgefahr schweben. Die Hintergründe sind noch unklar, Indizien sprechen für eine Tat im Bandenmilieu. Die Polizei ist im Großeinsatz, hat mittlerweile mindestens eine Person festgenommen.