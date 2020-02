Hallstatt erwartet ein Verkehrschaos

In Hallstatt ist immer was los! Neben Touristenansturm und Disneyfilmen kämpft der Ort jedoch auch mit alltäglichen Problemen. So startete am Montag die zweite Etappe der Tunnelsanierungsarbeiten auf der Hallstätter Landesstraße. Für SP-Ortschef Scheutz lief dessen Planung jedoch nicht so wie gewünscht.