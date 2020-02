Ein Elend ohne Ende

Angesichts dieser Realität wirkt es wie ein Hohn, dass sich Vorarlberg als „Tierschutzland Nummer 1“ positionieren möchte. Dass es insbesondere innerhalb der Volkspartei am Problembewusstsein fehlt, zeigt auch die Reaktion auf die jüngsten Enthüllungen: So verweist Landwirtschaftssprecher Bernhard Feuerstein in einer Aussendung darauf, dass man - no, na, ned - die „Verbringungen von Vorarlberger Kälbern in den Libanon und die Art der dortigen Behandlung der Tiere aufs Schärfste“ verurteile, allerdings würden die Transportbestimmungen auf Bundes- und EU-Recht fußen, folglich hätte die Landespolitik darauf keinen Einfluss. Unter dem Diktat