2031 Wohnungen sind in Innsbruck seit Jahren leer

Harter Kern an langfristigem Leerstand

Das unter anderem dafür eingerichtete Referat im Magistrat hat bereits erste Ergebnisse zu berichten, so der Bürgermeister. So könne aufgrund der erhobenen Daten bereits gesagt werden, dass es einen „harten Kern an langfristigem Leerstand“ gebe. Dazu greife man etwa auf Datenmaterial der Innsbrucker Kommunalbetriebe zurück. „Wir konnten 2031 Wohnungen lokalisieren, in denen es so gut wie keinen Stromverbrauch gibt“, führte Willi aus. Diese Wohnungen stehen laut den Erhebungen „mehr als zwei Jahre leer“, so der Bürgermeister. Zähle man den kurzfristigen Leerstand hinzu, dann komme man vermutlich auf etwa 4000 Leerstands-Wohnungen, ergänzte Weiskopf.