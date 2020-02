Karneval in Venedig: Mystisch und ausgelassen

Dunkle Schatten spielen Fangen. Von den Kanälen steigt Nebel auf, der alles zu verschlucken scheint. Es ist ein kalter Wintertag. Die Luft in der Lagunenstadt ist so feucht, dass man meint, sie trinken zu können. Hinter den prachtvollen Palazzi nähert sich eine Gestalt – in dunkles Tuch gehüllt. Vivaldi auf dem Weg zu seinem Elternhaus. Nach San Giovanni in Bragora. Geboren wurde er hier am 4. März 1678. Hinein in eine Epoche, in der Prostitution und Korruption grassierten. Den alljährlichen Höhepunkt bildete in Venedig dann der Karneval. Der dekadenter Gesellschaft breite Bühne bot. Aus den Palazzi der Aristokraten drang lautes Lachen. Musik. Es wurde champagnisiert. Gefeiert und geflirtet. Und mehr.